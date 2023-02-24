花旗：新地為中國重開主要受惠者 3年租金年均複合增5%（持續更新）

美國聯儲局在2022年採較對上6次加息周期急勁的步伐（點擊圖片放大）後，通脹雖呈現滑落趨勢（點擊圖片放大），但滑落速度漸見放慢，加上就業市場仍然強勁，市場由原本預期3月再加息0.25厘後便暫停加息，改為3、5及6月都可能各加0.25厘（點擊圖片放大），把聯邦基金利率區間推升到5.25至5.5厘（現為4.5至4.75厘），才停止加息。

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）

專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁】

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2023年，聯邦基金利率除了大部分時間好大機會處5厘水平以上外，年底前展開減息的機會也愈來愈渺茫。由此看來，讀者選收息股宜要預測股息率8厘或以上（即約5厘水平再加上3厘安全邊際），以及每股派息要有增長潛力。

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延伸閱讀：美孳息曲綫倒掛 施羅德：金股多2原因看俏

延伸閱讀：4隻港股兩周除淨 最高一隻派8厘息

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2月24日：

【11：30】在嚴格防疫措施影響下，新鴻基地產 （00016） 昨日收市後公布截至去年12月底止中期營業額按年跌31.7%至近274.3億元，期內股東應佔純利按年跌44.6%至84.1億元，幸而每股派中期息1.25元，與上年同期相同。花旗最新發表的研究報告指，投資者一直將新地視為香港整體情況的代表，因為其在香港資產中的總資產值為70%，而且其業務多元分散在住宅、零售和辦公類別。由於香港是中國重新開放後的主要受惠者，新地管理層對改善香港或中國房地產銷售和零售租金表現的前景感到樂觀。

花旗預計，新地在2022至2025財年（年結日：6月底）的租金年均複合增長率將達到5%。物業銷售方面，花旗報告提到，新地在2023年集團共計劃推出7個新項目，而......

2月23日：

【19：00】較多新盤推出的地產發展股有望受惠首置印花稅下調，而香港主要地產股之一的信和置業 （00083） ，在2月21日收市後公布截至去年12月底止中期營業額雖按年跌41.4%至63.8億元，純利按年跌41.8%至24.6億元，但是每股中期息15仙，按年持平，加上花旗最新發表的報告更將信置目標價由11.7元上調至12元，並重申其「買入」的投資評級。

花旗表示，信置被視為香港住宅板塊的代表，特別是集團自2017年以來加快於香港收購土儲後，而集團今年計劃推出的項目強勁，大部分是更為容易售出的港鐵 （00066） 合作項目，相信集團將成為香港樓價或於今年首季見底的受惠者之一。

此外，花旗因預料美國聯邦基金利率在今年底前將維持於5.25至5.5厘的高位，而認為信置擁有410億元的淨現金，其強大淨現金狀態可推動進一步估值重估。

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信置今天收報10.04元，而由信置公布中期業績後，至本文截稿前止，暫有10間券商給予信置最新目標價（點擊圖片放大），平均值約......

【17：30】ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） 為少數科技相關的高息股，而聯集剛被光大證券發表研究報告，維持其「增持」的投資評級。

光證指，聯想在截至2022年底的2023財年（年度年結日：3月底）第三季實現收入按年跌24.1%至約152.7億元（美元‧下同），惟其中非PC業務收入佔比按季提升4個百分點至41%；按盈利能力來看，雖然毛利率按年升0.4個百分點至17.1%，但是由於期內收入下降、疊加財務費用上升，歸母淨利潤按年跌31.6%至4.37億元，對應歸母淨利率按年跌0.3個百分點至2.9%。

光證表示，PC（個人電腦）行業仍處於下行周期，惟隨着PC行業渠道去庫存有望今年中結束，預計全球PC出貨量增速將於下半年由負轉正，PC行業有望迎來復甦，今年全年公司PC出貨量按年計或只呈低個位數下降。不過......

【13：30】財政司司長陳茂波昨日發表的新一份《財政預算案》，建議減少首置買家的印花稅。摩根大通最新發表報告預料，相對收租股而言，此舉對地產發展股的影響更正面，惟摩通相信影響較輕微。

摩通續指，預算案講話的重點，主要集中在......

延伸閱讀：調整印花稅稅階 加快樓市復甦

【11：00】渣打 （02888） 、滙豐 （00005） 及恒生銀行 （00011） 近期公布業績時，每股派息均有驚喜。不過，高盛最新發表的研究報告，雖將恒生2023至2025年的淨利息收入預測上調6%至7%，以及將目標價由116元調升至124元，但預期其2023至2024年淨息差將只保持在去年第四季的約2.1厘的水平，到2025年有所收窄，並維持恒生「沽售」的投資評級。

高盛續指......

2月22日：

【19：30】三大中資電訊股在本周一（2月20日）股價走高，富瑞發表研究報告表示，此情況源於有報道指中國電信 （00728） 正開發專注服務智慧城市的類似ChatGPT形式服務。

該報告續指，這當然可能是炒作，但聚焦智慧城市服務屬合理，因電訊商擁有龐大用戶數據，而地方政府應願意分享資料予電訊商。此外，電訊商擁有龐大雲端、數據中心及網絡資源，可降低開發成本。

富瑞維持對中資電訊股樂觀看法，當中首選中電信，其後是......

延伸閱讀：人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊

【18：00】香港地產股為港人傳統收息股之一，而今早公布的《財政預算案2023》，大幅度調整住宅印花稅，剛開始推售的地產發展股有望受惠。據本報《地產版》統計，若以全新盤計，剛剛公布價單的藍田KOKO ROSSO及屯門NOVO LAND最先受惠。

延伸閱讀：【財政預算案2023】削減印花稅 邊個新盤成大贏家？

KOKO ROSSO發展商為已私有化多年的會德豐地產，而NOVO LAND發展商為新鴻基地產 （00016） 。

延伸閱讀：新盤戰升溫 發展商出盡法寶吸客

【16：30】具龐大收租物業組合的香港地產股，有望同時受惠香港與內地恢復通關、港府再推出「電子消費券」及調低物業印花稅。滙豐研究最新發表的報告指，信和置業 （00083） 截至2022年底止的中期業績雖表現疲軟，但仍符合市場預期，而主要是受項目入帳時間所影響，維持其「買入」的投資評級之餘，更將目標價由10.8元調升至11元。

滙豐研究預計，信置將在未來幾個月加快推出新盤項目，以捕捉市場銷售窗口。滙豐研究續指出，中港通關後，房地產市場情緒有所改善，而信置自今年初至2月15日權益合同銷售額逾18億元。滙豐研究認為，若信置能夠補充更多的土地儲備......

【16：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟債務危機削弱其「收息股魅力」，而券商對其復甦展望詳見：【下一頁】

【15：15】傳統收息藍籌股滙豐 （00005） 昨日公布的業績，在淨利息收入、淨息差及每股派息等多方面均有驚喜，惟展望較保守，令其股價在昨天先升倒跌。不過，中金剛發表的研究報告指，考慮到滙豐在過去3年的戰略轉型及成本控制方面取得成效，加上有利的利率環境，重申看好滙豐的結構性盈利提升與估值修復前景，維持其「中性」的投資評級及目標價69.66元不變。

中金續指出，滙豐去年經調整手續費收入按年跌12.6%，主要由於期內中港股市低迷，令證券經紀與基金銷售收入下降，投行與財務諮詢業務收入亦下跌。惟中金預計，隨着資本市場表現回暖，將有利滙豐於今年手續費收入回升，同時經調整非利息收入去年增長7.4%，憧憬今年表現將繼續向好。

由於到預計營收增長，加上資產質量前景改善，中金將滙豐2023至2024年盈利預測分別上調......

延伸閱讀：瑞銀：美國6月有續加息風險

【14：00】傳統藍籌地產股新鴻基地產 （00016） 將於明日公布截至去年底止中期業績（全年度年結日：6月底），今年除了受惠新一輪「電子消費券」之外，因在昨天開售屯門大型項目「NOVO LAND」，亦有望受惠《財政預算案》剛公布的「1,000萬元以下住宅印花稅下調」。讀者宜密切留意新地明天公布的中期業績，會否作出相關展望。

延伸閱讀：NOVO LAND第2B期參觀人數料達1萬人 新地：視乎收票反應決定銷售部署

【11：00】環球利率升跌，影響收息股的吸引力。全球主要貨幣之一的紐元，其央行一如預期，剛宣布將利率上調50個基點至4.75厘的逾14年高位，並是紐央行自2021年10月以來連續第10次加息。

紐央行表示，預計將繼續進一步收緊政策，以確保通脹在中期內回到目標範圍之內。另根據貨幣政策聲明，紐央行預計......

2月21日：

【19：30】滙豐 （00005） 在下午1點復市不久，受淨息差及每股派息有驚喜，而曾令股逆市升近1.2%至全日最高位59.45元。不過，滙豐前景展望相關方面似乎未有同步轉趨樂觀，令其股價先升後倒跌，收市跌近2%至57.6元。

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綜合由滙豐公布業績後，至本文截稿前止，暫有7間券商給予滙豐在港股票目標價（點擊圖片放大），平均值約69.16元，較滙豐2月21日收市價57.6元高出約20.1%。

更多滙豐分析，詳見：【下一頁】

【18：30】恒生銀行 （00011） 中午收市後公布的去年全年業績未有帶來驚嚇之餘，每股派息更有驚喜，並且露出止跌回升的苖頭（詳見本文今日【13：30】報道），刺激股價今天逆市升3.3%至128.2元收市（恒指跌1.7%）。

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不過，由恒生公布業績後至截稿前止，暫時有2間券商給予恒生最新目標價（點擊圖片放大），平均值僅約119.1元，較恒生今天收市價低約7.1%，看來恒生不宜高追。

【16：30】恒生銀行 （00011） 去年除稅前溢利按年倒退30.2%至約114.4億元，但每股派息有驚喜（詳見本文今日【13：30】報道）。富瑞最新發表的報告指，恒生第四次中期息每股派2元，遠勝該行及市場預期，而意味派息比率由2021年的74%提至2022年的83%。

富瑞續指，恒生去年下半年的應佔利潤按年增6%至50億元，雖較市場預期低8%，但主因是較預期高的撥備前營業利潤（PPOP），被更高的撥備所抵銷。富瑞表示......

【16：00】滙豐 （00005） 去年淨息差及每股派息有驚喜，但一些前景展卻偏向保守，令其股價在下午1點開市先短暫上升後急回。瑞銀最新發表的報告便指，滙豐今年淨利息收入指引逾360億美元較為保守，並指管理層雖或於今年首季考慮回購股份，並待完成出售加拿大業務後，將業務收益優先用於派特別息，但若不是將所得收益主要用於資本回報或令市場失望。

瑞銀續表示，滙豐上季稅前盈利較該行預測高出7%，淨利息收入和非利息收入均較市場預測的高出6%；其普通股權一級資本比率（CET1）為14.2%，高於......

更多滙豐分析，詳見：【下一頁】

【13：30】恒生銀行 （00011） 中午收市後公布2022年全年業績，雖然期內除稅前溢利按年倒退30.2%至約114.4億元，未有驚喜，但第四次中期股息每股卻按年增11.1%至2元（點擊圖片放大），露出股息轉跌為升的曙光。

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至於滙豐 （00005） 業績分析，詳見：【下一頁】

【11：45】地產股的負債問題，自領展在2月10日公布供股計劃後，成為市場對地產股的關注點之一。摩根士丹利最新發表的研究報告，基於希慎興業 （00014） 近期利率支出增加，或將損害其派息增長潛力，而最新估計其今年每股派息將持平於1.44元，而早前預測為按年增長1%至1.46元。

摩根士丹利將希慎今、明兩年每股盈利預測分別下調5%及6%......

延伸閱讀：通關帶動零售 億元舖位交投增

【11：15】香港與內地恢復通關，市場普遍料利好香港零售市道以至商舖租金，以及寫字樓租賃活動復甦。花旗最新發表的研究報告，重申對香港住宅和零售物業的正面看法，惟在中國重新開放並強勁反彈後，預計地產股或出現潛在調整，料這將為部分優質股票提供更佳買入機會。

花旗認為，地產股股價出現調整的原因有3個,包括：

由於HIBOR可能觸底反彈，美元/港元滙率觸及7.85的低點；

強勁數據下，美國聯邦基金利率前景「轉鷹」；

投資者對股權融資的憂慮。

花旗較看好......

2月20日：

【21：00】星展日前除了發表報告申對中國電信 （00728） 「買入」評級（詳見本文今日【16：15】）之外，同日也發表另一報告維持中國移動 （00941） 「買入」評級。星展指，中移動旗下數字化轉型業務是集團主要增長引擎，該業務貢獻逾90%的增量服務收入，而在中國數字化計劃的支持下，星展料其數字化轉型業務將保持按年增長約40%。

此外，星展表示，中移動承諾將派息比率，從2022年的65%提高到2023年的至少70%。星展相信，中移動......

【17：15】熱門收息股之一的保險股，其產品銷售活動被認為會受累於內地及香港在2022年實施的嚴格防疫措施。不過，摩根士丹利最新發表報告指，雖然去年第四季內地大規模爆發疫情令經營環境具挑戰，但預期友邦保險 （01299） 去年新業務價值（NBV）以固定滙率計僅温和下跌，料將倒退6%。

摩根士丹利估計，友邦去年稅後經營利潤有輕微增長，以實際滙率計，料升3%；並假設其派息比率會穩定於34%，派息的增長幅度預期亦相約。摩根士丹利認為，友邦旗下香港及內地市場的復甦步伐仍為主要催化劑，預料......

【16：15】中資電訊股為現時業務穩健中有增長機遇的高息股，其中中國電信 （00728） 日前獲星展發表研究報告重申對其「買入」評級，目標價4.5元。

星展指，中電信是華南地區擁有強大影響力的綜合企業，至去年12月底，公司的5G滲透率達69%，於電訊營運商之中最高。同時，中電信亦與中國聯通 （00762） 進行5G網絡共建共享合作，以縮小與中國移動 （00941） 在網絡質量和覆蓋方面的競爭劣勢。

星展認為，中電信工業數字化業務是主要收入增長動力......

【12：30】屬港人傳統收息股之一的本地地產及收租股，雖有望受香港與內地恢復通關，但利息開支卻受加息影響。有「銅鑼灣大地主」之稱的老牌收租股希慎 （00014） 剛被花旗發表最發表報告，將其目標價由29.2元微降至29元，但投資評級維持「買入」。

花旗指，希慎是繼九倉置業 （01997） 後，第二間對香港奢侈品零售業務影響最大的香港房地產公司，並應會從中國的全面重新開放中受惠，但其相對較高的債務和永續證券敞口亦會增加其利息支出，令其盈利需要更長的時間才能恢復到疫情前的水平。

花旗又預計，希慎至2023財年12月其租戶銷售額可以恢復到疫情前的85至90%水平，惟其亦正推進多個發展項目，包括......

【01：00】業務多元化且遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的傳統藍籌銀行股滙豐 （00005） ，將於2月21日公布截至2022年底止全年業績，在同業渣打 （02888） 去年業績細項如淨息差（NIM）、每股派息等有驚喜的支持下，滙豐股價在績前只呈高位整固（點擊圖片放大），未有跟隨恒指下跌。

更多關於滙豐的分析，詳見：【滙豐派息或回購】【滙豐估值】

至截稿前止，券商平均預料滙豐2022年全年NIM可按年擴闊0.27厘至1.47厘（點擊圖片放大），而期內淨利息收入有望按年增20.9%至320.1億美元，成為期內整體收入仍有增長的主因。

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延伸閱讀：美元 暫受惠於加息預期

2月19日：

【18：00】領展2月10日宣布供股集資，引發市場對同業都可能需要集資的憂慮。不過，藍籌地產股新地 （00016） 將於2月23日公布截至2022年底止的2023財年（年結日：6月底）中期業績，而近日卻獲摩根大通發表研究報告維持其「增持」的投資評級，並將目標價由之前的119.5元調升至131元。

摩通認為，新地2023財年中期盈利雖然將如預期般下跌，但是估計其下半財年的合約銷售指引將會正面，並預期集團將繼續受惠於住宅市場復甦。摩通續表示......

2月18日：

【07：00】本港與內地恢復通關後，市場憧憬熱門收息股之一的本港收租股有逐步復甦。不過，希慎 （00014） 主席利蘊蓮昨日傍晚在業績記者會上指，1至2月的時候市場對消費反應正面，但一開始人流並未大幅增加，因為當時正值農曆新年假期，亦有很多港人離港探親或旅遊；新年過後，集團留意到人流有所上升，惟仍未反彈到2018年水平，而且......

更多關於香港銀行業前景分析，詳見：【下一頁】

2月16日：

【15：30】渣打 （02888） 今日中午收市後公布截至2022年底全年業績，雖然期內淨利息收入及稅前溢利略遜市場預期，但是淨息差擴闊幅度、每股派息及回購規模均有驚喜（點撃圖片放大），分析詳見：【下一頁】

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【12：30】金屬股為股價以至股息率較波動的收息股，而歷史悠久的英國資產管理公司施羅德投資對黃金股的最新看法，詳見：【下一頁】

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更多關於2月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【港鐵】【恒隆地產】【申洲國際】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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