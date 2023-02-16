三一增長點：新能源電池裝備 財金專欄 2023/02/16 分享： 分享： 港股下跌，因為外資連日沽港元，加上北水由農曆年開始沽貨，內外夾擊，小心牛熊分界綫都會淪陷！筆者維持大市下跌撈新經濟股和增長股等的睇法。而三一國際（00631）未來盈利會有21%複合增長率，加上進運新能 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 2023/02/15 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 中字股實力談 - 業績標青 華虹估值增 2023/02/15 業績標青 華虹估值增 中字股實力談 - 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 2023/02/14 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 中字股實力談 - 阜博高增長 谷數字版權 2023/02/14 阜博高增長 谷數字版權 中字股實力談 - 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 2023/02/13 抽水屬正常現象 港股震完再上？（第四版） 市盈率 止蝕 目標價 歐盟 亞洲 三一國際（00631） 一帶一路 新能源 人民幣 新經濟