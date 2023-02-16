三一增長點：新能源電池裝備

港股下跌，因為外資連日沽港元，加上北水由農曆年開始沽貨，內外夾擊，小心牛熊分界綫都會淪陷！筆者維持大市下跌撈新經濟股和增長股等的睇法。而三一國際（00631）未來盈利會有21%複合增長率，加上進運新能

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