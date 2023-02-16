特首御用智囊 科技追蹤數碼民情

上屆政府爆發重大管治危機，不少人認為背後原因之一，是解散了中央政策組，並取消了民調機制，令政府未能有系統掌握民情。如今，新的特首政策組表明，不單恢復民調，更用先進科技追蹤數碼民情，更好掌握社會脈搏。

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