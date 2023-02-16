特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 財金專欄 2023/02/16 分享： 分享： 上屆政府爆發重大管治危機，不少人認為背後原因之一，是解散了中央政策組，並取消了民調機制，令政府未能有系統掌握民情。如今，新的特首政策組表明，不單恢復民調，更用先進科技追蹤數碼民情，更好掌握社會脈搏。 特 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 2023/02/15 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 有政戲 - 立會足本會議紀錄 AI可幫手 2023/02/14 立會足本會議紀錄 AI可幫手 有政戲 - 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 2023/02/13 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 有政戲 - 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 2023/02/10 預算案增稅務負擔 加煙草稅機會高？ 有政戲 - 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 2023/02/09 簡約公屋勉強過首關 服眾還需努力 民意調查 黃元山 特首政策組 中央政策組 大灣區 退休