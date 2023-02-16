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「央行印鈔機」 是否在轟鳴？

財金專欄 2023/02/16

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中國月度經濟數據，熱度通常熱不過3天，但中國人民銀行上周末發布1月金融統計和社會融資數據，不僅持續熱議，還偉論疊出。有經濟學者說「聽到了央行印鈔機轟鳴的聲音」，更引來歡快的討論，其中問得最多的是，「央

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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