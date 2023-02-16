「央行印鈔機」 是否在轟鳴？ 財金專欄 2023/02/16 分享： 分享： 中國月度經濟數據，熱度通常熱不過3天，但中國人民銀行上周末發布1月金融統計和社會融資數據，不僅持續熱議，還偉論疊出。有經濟學者說「聽到了央行印鈔機轟鳴的聲音」，更引來歡快的討論，其中問得最多的是，「央 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 2023/02/15 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 國情知聞 - 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 2023/02/14 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 國情知聞 - ChatGPT熱潮蔓延 政策判斷現爭議 2023/02/13 ChatGPT熱潮蔓延 政策判斷現爭議 國情知聞 - 開年數據溫和 通脹未虞失控 2023/02/11 開年數據溫和 通脹未虞失控 國情知聞 - 預期提前修復 政策是穩是進？ 2023/02/10 預期提前修復 政策是穩是進？ 中國 經濟 金融 人民幣 貨幣政策 中國人民銀行 金融機構 李克強 M2 銀行