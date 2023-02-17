股神拍檔芒格 評2大車股：比亞迪 VS Tesla（第三版 新增盈利和目標價預測）

前文提及，芒格對兩大車股Tesla特斯拉（美︰TSLA）與比亞迪 （01211） 作出點評。以下為彭博綜合券商的盈利和目標價預測：

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第二版

近期市場離不開人工智能ChartGPT話題，順勢帶動AI相關股漲價。不過，股神巴菲特的拍檔芒格（Charlie Munger）批評AI主題具抄作性，又質疑「人工智能不能治癒癌症」，有關箇中原因請點擊下圖了解更多：

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第一版

芒格在現任董事職務的公司Daily Journal年度股東大會上表示，與Tesla特斯拉（美︰TSLA）相比更看好比亞迪 （01211） 。

此前，巴菲特旗下巴郡自去年8月起首次減持，合計年內兩次已第9次減持港股比亞迪，據統計累計套現超過150億元，不過仍無礙芒格看好比亞迪。

同時，談及選擇Tesla或比亞迪兩大車股作為投資時，芒格得出以下觀點：

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隨最近言論外，芒格還有其他的至理名言：

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