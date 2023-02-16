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股神拍檔芒格 評2大車股：比亞迪 VS Tesla（第二版 新增對AI股看法）

財金猛人追蹤 19:40 2023/02/16

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近期市場離不開人工智能ChartGPT話題，順勢帶動AI相關股漲價。不過，股神巴菲特的拍檔芒格（Charlie Munger）批評AI主題具抄作性，又質疑「人工智能不能治癒癌症」，有關箇中原因請點擊下圖了解更多：

    點擊圖片放大
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第一版

芒格在現任董事職務的公司Daily Journal年度股東大會上表示，與Tesla特斯拉（美︰TSLA）相比更看好比亞迪 （01211）

此前，巴菲特旗下巴郡自去年8月起首次減持，合計年內兩次已第9次減持港股比亞迪，據統計累計套現超過150億元，不過仍無礙芒格看好比亞迪。

同時，談及選擇Tesla或比亞迪兩大車股作為投資時，芒格得出以下觀點：

    點擊圖片放大

隨最近言論外，芒格還有其他的至理名言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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