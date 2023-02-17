人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊

近期人工智能聊天機器人ChatGPT大熱，不少人更發現其能撰寫大學論文。連情信方面，亦有高達65%受訪者承認更喜歡AI所寫版本，似乎AI已能模仿人類部分情感。情況在令人驚歎科技所取得成就同時，亦令人憂慮勞工末日是否即將來臨，大批職業將被淘汰。

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