人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊 國際 17:51 2023/02/17 分享： 分享： 近期人工智能聊天機器人ChatGPT大熱，不少人更發現其能撰寫大學論文。連情信方面，亦有高達65%受訪者承認更喜歡AI所寫版本，似乎AI已能模仿人類部分情感。情況在令人驚歎科技所取得成就同時，亦令人憂慮勞工末日是否即將來臨，大批職業將被淘汰。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產 2023/02/16 美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產 南韓長者免費乘搭致成本大增 地鐵或大幅加價 2023/02/16 南韓長者免費乘搭致成本大增 地鐵或大幅加價 英鐵路公司推減價車飛 吸引WFH員工返辦公室 2023/02/16 英鐵路公司推減價車飛 吸引WFH員工返辦公室 美國會預算辦公室：如不提高債務上限最快7月前違約 2023/02/16 美國會預算辦公室：如不提高債務上限最快7月前違約 世銀行長提前結束任期 6月30日離任 2023/02/16 世銀行長提前結束任期 6月30日離任 你可能感興趣 美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產 18:00 2023/02/16 美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產 南韓長者免費乘搭致成本大增 地鐵或大幅加價 17:34 2023/02/16 南韓長者免費乘搭致成本大增 地鐵或大幅加價 英鐵路公司推減價車飛 吸引WFH員工返辦公室 14:05 2023/02/16 英鐵路公司推減價車飛 吸引WFH員工返辦公室 最新專欄文章 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 2023/02/11 全球化逆轉 各地迎製造業回歸 各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家 2023/02/10 各國擁抱去全球化 迎接製造業歸家 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 2023/02/04 民族主義抬頭 全球化荊棘滿途 哈里出書爆料 可擺脫王室囚籠？ 2023/01/28 哈里出書爆料 可擺脫王室囚籠？ 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 2023/01/27 清官難斷家務事 哈里爆料反更加被困 人工智能 就業 失業 藍領