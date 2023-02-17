【中美角力】氣球事件下中國當自強 習近平促內需會否成功？

中美「氣球事件」繼續發酵之際，國家主席習近平倡促內需，到底今年內需是否能「托經濟」？

▼ 點擊圖片放大 +2

官媒近日發表習近平去年底的講話，內容談及當前經濟工作重大問題。此反映中國似乎在與美國關係持續緊張之際，今年要靠自己，尤其是內需消費，來穩住經濟。

在中美角力下，著名基金經理、對沖基金橋水基金創辦人達利奧（Ray Dalio）率先「唱好中國」。他認為，中國正在中美貿易戰中領先，世上最大的兩個經濟體的對峙不太可能升級為軍事衝突。他續指，人民幣開始更廣泛地用於國際貿易上，中美角力的真正贏家將是那些能夠在中美之間「左右逢源」的人。

「若你只從數字（世界貿易的百分比和主導地位）上看，中國正贏得這場貿易戰。」

顯然，中國正在重啟經濟後復甦，那麼，習近平所強調的內需消費，今年能否幫到中國？滙豐環球研究認為，今年中國的經濟復甦會由消費反彈帶動，特別是在疫情期間受到特別嚴重打擊的服務業，將可能最受惠復甦。

該行解釋，

《2023年電子書系列》層出不窮

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...