施羅德：本輪經濟周期五大變化 財金專欄 2023/02/17 分享： 分享： 隨着本輪經濟周期結束，不應預期過去十年的模式重演。一個新的政策及市場行為體制正在逐步形成，投資者需要了解能否從中找到最佳機遇，保衞其投資組合。 新型冠狀病毒感染疫情後的經濟重新開放，引發了投資者數十年來 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : Azad Zangana 施羅德高級歐洲經濟師及策略師Johanna Kyrklund 施羅德首席投資總監及投資聯席主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 2023/02/16 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 德銀：中國今年經濟重現動力 2023/02/15 德銀：中國今年經濟重現動力 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 2023/02/14 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝 2023/02/10 陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝 施羅德：美將衰退 息已見頂 2023/02/09 施羅德：美將衰退 息已見頂 疫情 經濟 美國 政治 通脹 產品 美元