  • 17°C
香港時間 : 2023217日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德：本輪經濟周期五大變化

財金專欄 2023/02/17

分享：

分享：

隨着本輪經濟周期結束，不應預期過去十年的模式重演。一個新的政策及市場行為體制正在逐步形成，投資者需要了解能否從中找到最佳機遇，保衞其投資組合。

新型冠狀病毒感染疫情後的經濟重新開放，引發了投資者數十年來

...

撰文 : Azad Zangana 施羅德高級歐洲經濟師及策略師
Johanna Kyrklund 施羅德首席投資總監及投資聯席主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

信銀國際：內地貨幣政策趨向中性
2023/02/16
信銀國際：內地貨幣政策趨向中性
德銀：中國今年經濟重現動力
2023/02/15
德銀：中國今年經濟重現動力
陶冬：美科企裁員 證經濟變差
2023/02/14
陶冬：美科企裁員 證經濟變差
陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝
2023/02/10
陶冬：日本幣策是潛在黑天鵝
施羅德：美將衰退 息已見頂
2023/02/09
施羅德：美將衰退 息已見頂
疫情 經濟 美國 政治 通脹 產品 美元

上一篇文章

中航信雙底 中期看20元

下一篇文章

ChatGPT概念有得炒？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 巴菲特沽台積電
巴菲特沽台積電
國金札記 - 波音接印度大單 穩固壟斷地位
波音接印度大單 穩固壟斷地位
國情知聞 - 「央行印鈔機」 是否在轟鳴？
「央行印鈔機」 是否在轟鳴？
有政戲 - 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情
特首御用智囊 科技追蹤數碼民情
中字股實力談 - 三一增長點：新能源電池裝備
三一增長點：新能源電池裝備
中銀香港上落炒波幅
中銀香港上落炒波幅