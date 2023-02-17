施羅德：本輪經濟周期五大變化

隨着本輪經濟周期結束，不應預期過去十年的模式重演。一個新的政策及市場行為體制正在逐步形成，投資者需要了解能否從中找到最佳機遇，保衞其投資組合。

新型冠狀病毒感染疫情後的經濟重新開放，引發了投資者數十年來

...