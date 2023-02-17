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旅遊消費回歸 中免強勁復甦

財金專欄 2023/02/17

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港股昨日衝高回落，內地股市先升後跌，中港兩地股市短期會繼續上落，股份可留意高增長復甦股。中國中免（01880）2022年盈利可能倒退五成，但隨着內地復常，旅遊消費回歸，出入境人次上升，可以推動免稅銷售

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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