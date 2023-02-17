旅遊消費回歸 中免強勁復甦 財金專欄 2023/02/17 分享： 分享： 港股昨日衝高回落，內地股市先升後跌，中港兩地股市短期會繼續上落，股份可留意高增長復甦股。中國中免（01880）2022年盈利可能倒退五成，但隨着內地復常，旅遊消費回歸，出入境人次上升，可以推動免稅銷售 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 2023/02/16 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 中字股實力談 - 三一增長點：新能源電池裝備 2023/02/16 三一增長點：新能源電池裝備 中字股實力談 - 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 2023/02/15 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 中字股實力談 - 業績標青 華虹估值增 2023/02/15 業績標青 華虹估值增 中字股實力談 - 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 2023/02/14 港股等跌 兩大推手蠢動中（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 海南省 海口市 三亞 口岸 疫情 中國