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人口負增長  勢削弱樓市需求

地產 12:00 2023/02/17

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人口增長屬於影響房屋需求的結構性因素，據政府統計處數據顯示，2022年年底香港人口733.3萬人，按年下跌0.9%，屬於連續3年下跌。當中常住人口更減少9萬人，相當於減少3.3萬間房屋需求。

...

欄名 : 樓市分析

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