人口負增長 勢削弱樓市需求 地產 12:00 2023/02/17 分享： 分享： 人口增長屬於影響房屋需求的結構性因素，據政府統計處數據顯示，2022年年底香港人口733.3萬人，按年下跌0.9%，屬於連續3年下跌。當中常住人口更減少9萬人，相當於減少3.3萬間房屋需求。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 你可能感興趣 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 01:00 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 01:00 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 01:00 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 最新專欄文章 二手蝕讓窒礙樓市小陽春 2023/02/16 二手蝕讓窒礙樓市小陽春 兩大全新盤銷情 將成後市指標 2023/02/14 兩大全新盤銷情 將成後市指標 通關效應 商舖市場交投轉活 2023/02/13 通關效應 商舖市場交投轉活 啟德供應龐大 消化時間漫長 2023/02/10 啟德供應龐大 消化時間漫長 樓市吹淡風賣地頻頻流標 當局須變陣增加誘因 2023/02/09 樓市吹淡風賣地頻頻流標 當局須變陣增加誘因 樓價 香港物業 移民 政府統計處 人口