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新盤推長成交期吸客

地產 14:00 2023/02/17

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KOKO ROSSO 開價。左起會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘、常務董事黃光耀及經理（市務）吳家寶。

KOKO ROSSO首張價單昨出爐，亮點之一是發展商針對首置或年輕買家，推出成交期較長、達180天的付款方案，增加誘因盡吸分支家庭及換樓客，為項目在新盤戰中的銷情提供多一份保障。

  • KOKO ROSSO推長成交期付款方法
  • 同區兩大屋苑樓齡逾30年換樓需求大
  • 業主藉轉按獲取資金助子女上車置業

樓花期近17個月的KOKO ROSSO，共設4種付款辦法，其中「首置菁英180天現金優惠付款計劃」，專門針對35歲以下人士或首置買家，折扣連優惠最高可減樓價12%，與「120天現金優惠付款計劃」睇齊，但成交期長達180天，較之長60天，令資金調動較靈活。

現時藍田大型私樓屋苑，分別有麗港城及滙景花園，樓齡均超過30年，區內積累一定換樓需求。上述付款計劃，可為有意同區換樓的業主提供更充足的入市緩衝。

以現時二手樓買賣為例，買家簽署正式買賣合約後，餘下90%樓價一般在2至3個月內支付，即業主出售物業後，最快需時2至3個月才可獲得資金回籠，KOKO ROSSO付款計劃，就能讓業主有更充足時間籌集換樓資金，可以毋須依靠借高成數按揭而選用建築期付款計法，變相享有較高折扣率。

此外，區內不少業主屬早年購入單位，樓價錄得一定升幅，該批業主可藉着轉按，獲取資金助子女上車置業，而KOKO ROSSO付款計劃，拉長成交期，可助有關業主準備資金，一定程度誘使相關購買力出籠。

事實上，同系KOKO HILLS過去亦曾推出類似招數催谷銷情，發展商特別為滙景花園、麗港城，以及鰂魚涌太古城等業主或租客，提供升級尊尚物業188換樓計劃，設188日成交期，最高折扣率亦與120日即供付款方法一樣達21.5%，惟成交期延長68日。

可見面對新一輪新盤戰，發展商亦盡量透過不同付款辧法，迎合不同買家需求，令項目更添優勢迎戰。

KOKO ROSSO 開價。左起會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘、常務董事黃光耀及經理（市務）吳家寶。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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