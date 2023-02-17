兩會前舊文重發 釋放三重訊號 財金專欄 2023/02/17 分享： 分享： 中國經濟正處在關鍵轉變期，既有從疫情模式向常態模式的恢復重啓，也有從二十大後就開始的政府密集換屆期。這雙重轉變預期將會在全國兩會完成，間中的空檔時間外界存有諸多不確定。兩會前夕，官媒一則舊聞重發受到關 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「央行印鈔機」 是否在轟鳴？ 2023/02/16 「央行印鈔機」 是否在轟鳴？ 國情知聞 - 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 2023/02/15 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 國情知聞 - 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 2023/02/14 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 國情知聞 - ChatGPT熱潮蔓延 政策判斷現爭議 2023/02/13 ChatGPT熱潮蔓延 政策判斷現爭議 國情知聞 - 開年數據溫和 通脹未虞失控 2023/02/11 開年數據溫和 通脹未虞失控 中國 經濟 金融 習近平 新能源