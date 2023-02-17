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兩會前舊文重發 釋放三重訊號

財金專欄 2023/02/17

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中國經濟正處在關鍵轉變期，既有從疫情模式向常態模式的恢復重啓，也有從二十大後就開始的政府密集換屆期。這雙重轉變預期將會在全國兩會完成，間中的空檔時間外界存有諸多不確定。兩會前夕，官媒一則舊聞重發受到關

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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