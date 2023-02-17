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有食唔食結果無得食？

財金專欄 02:30 2023/02/17

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環球股市繼續跟隨美國經濟數據而波動，繼消費物價指數和零售銷售均高於預期之後，周四晚上公布的一月份生產物價指數按月及按年分別升0.7%和6%，扣除食品和能源的核心指數按月及按年亦分別升0.5%及5.4%

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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