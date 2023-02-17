有食唔食結果無得食？ 財金專欄 02:30 2023/02/17 分享： 分享： 環球股市繼續跟隨美國經濟數據而波動，繼消費物價指數和零售銷售均高於預期之後，周四晚上公布的一月份生產物價指數按月及按年分別升0.7%和6%，扣除食品和能源的核心指數按月及按年亦分別升0.5%及5.4% ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 有食唔食結果無得食? 今日 有食唔食結果無得食? 投資坐標 - 抗疫股與出行股相互對沖？ 2023/02/15 抗疫股與出行股相互對沖？ 投資坐標 - 珠船新舊倉庫現場直擊！ 2023/02/14 珠船新舊倉庫現場直擊！ 投資坐標 - 耐心等候愛股好消息！ 2023/02/10 耐心等候愛股好消息！ 投資坐標 - 奢侈品股之「高人指路」！ 2023/02/08 奢侈品股之「高人指路」！ 鷹美(國際)（02368） 渣打集團（02888） 美股 個股分析 港股 股票 理文化工（00746） 天德化工（00609） 珠江船務（00560） 葉氏化工（00408）