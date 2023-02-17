「冠軍分析師」張憶東  長綫看好4大科技板塊

有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東指出，投資科技的門檻較高，普通投資者難以把握科技拐點，他認為以長期視角、逆向思維作投資會是更理想的選擇。

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科技行業近年的發展

張憶東指出，他首次接觸資本市場是1995年，當時中國科技股的龍頭股是家電公司名為「四川長虹」。家電公司能夠成為當年龍頭股，是因為它反映了科技影響生活，而且四川長虹直接面對客戶，令到消費者有消費動能，種種因素都值得今時今日借鑒。

他說：「直到90年代後期，市場開始炒互聯網。我稱之為『炒互聯網』，是因為當年真正優秀的互聯網、一些門戶網站都沒有在A股上市，它完全是題材，搞一個網站就算是互聯網公司了。」

00年代科技股進入低谷期，10年代又進入到科技黃金期。張憶東坦言喬布斯成功推動了全世界進入移動互聯網的新時代，並且直接帶動了美國的五大科技股龍頭FAANG騰飛。

投資要有逆向思維

張憶東認為投資科技是非常難的，由於科技每5至10年都有變化，甚至在技術上的迭代會出現自我革命，跟不上的企業，技術不到位的公司會被市場殘酷淘汰。所以投資科技絕不能有慣性思維，因為投資項目或者投資者注視之外成為了同業競爭下的loser，投資者容易馬失前蹄。

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報告來源：興業證券

編輯：陳文政

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