港股調整後 盈利修復成主綫 留意三大板塊

港股自2月以來仍窄幅調整，恒指續於21000點水平爭持。有分析預期港股短期仍處調整期，惟需留意調整過後，以盈利修復確定性為概念的三大板塊，包括互聯網、可選消費和新興製造領域。

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近期港股調整，一度跌失守21000點。2月初美國儲局宣布加息0.25厘，反映加息步伐放緩，惟港股走勢未有走強。主席鮑威爾的講話未釋放明確傾向，他承認美國通脹開始下降，同時重申加息會持續下去，且利率峰值可能高於預期。整體來看，美聯儲加息預期在強非農的刺激下有所提升，後續需關注下周的通脹數據發布情況，可能將引發國際市場的劇烈波動。

美債債息差倒掛創新高

另方面，美債債息差倒掛創新高，亦拖累港股走勢。隨着非農數據大超預期，及其帶來的聯儲加息終點預期抬升，美債2年期及10年期債息差刷新多年新高，在這樣的背景下，美國經濟衰退預期再次發酵，美股在上周也有所回調。

此外，持續近1年的俄烏局勢仍在亂局之中。而中美之間在科技、產業和其他領域的博弈也有所升溫。這導致了港股與中概股市場在遭遇負面衝擊，恒生科技與中概互聯股的承壓更加明顯，預計後續市場情緒可能還會隨着事態的波折而有所反覆，若事態進一步加劇，市場波動率也可能會繼續提升。

港股佈局續關注三劍客

至於港股的走向，平安證券指出，港股自去年11月初至今年1月底的這輪港股大漲已經較大程度消化了市場對經濟修復的樂觀預期，也已經完成了估值修復的大部分，所以後續需要關注經濟修復的實際情況。

考慮到內地消費市場的分層現狀，以及政策重點仍在核心硬科技領域，所以港股佈局需要等待短期調整後，需留意平安證券所稱為「三創客」的三個板塊，即盈利修復確定性的三個板塊，互聯網、可選消費和新興製造領域。具體來看，可選消費中的中高端消費在一二綫城市居民消費強復甦的帶動下具有更強的修復邏輯。

另外，兩會即將在大半個月後召開，核心硬科技相關的新興製造預計將獲政策的大力支持。

互聯網板塊不僅和消費、科技這兩大領域有緊密聯繫，且自身業務也與國際互聯網龍頭存在對應。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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