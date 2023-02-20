紐約梅隆：尋找增值機會 新興市場喜見改善

美國上月通脹超出市場預期，多位美國聯儲局官員表示，將須繼續加息以壓抑通脹。但我們相信，由於經濟情況和貨幣政策格局正在不斷變化，部分資產類別可望在不同的時間點上跑贏大市。這既為投資者帶來了挑戰，同時也提供了財富增值的機會，投資者不妨留意的三大股票領域。

2022 年對美國股市構成打擊的因素，不太可能在2023年初消退。預計未來一年美股仍將面對不少挑戰，但相對其他地區，更偏好美國股票，主因是當地經濟軟 著陸的可能性較高。

美股前景相對突出

然而，美國仍可能出現由貨幣政策引發的經濟衰退，使企業盈利受到打擊，估值也將面對更高的風險溢價。因此在部署美國股市時，仍然重視防守力，偏好必需消費品和醫療保健板塊。

新興市場喜見改善

隨著利率已接近見頂和美元回落，或將看到部分長倉資金回歸新興市場。當中，我們較為看好巴西、墨西哥和印尼等地，這些市場的抗通脹能力較強，貿易數字良好，且擁有較多元化的出口。

在中國，防疫措施逐漸放寬將可提振市場情緒，然而房地產行業持續低迷，仍然是當地的焦點。在股市方面，經歷了去年的下挫後，雖然經歷反彈，但中國股市的估值仍然吸引，我們將謹慎地挑選板塊，例如偏好基建股及必需消費品股。

自2022年至今，環球通脹一直居高不下，零息及量化寬鬆的日子已成過去，取而代之的是央行已連番加息，此時投資者或可考慮以收益股票來對沖通脹，以保住資金的購買力。

當市場環境波動、通脹高企之際，能夠展現潛在防守特性、自由現金流相對充 裕，以及有望派付及增加股息的公司，其投資潛力更加吸引。箇中原因，是有能力繼續派付股息的企業，往往具有更佳的定價能力，能夠將上升的成本轉嫁予消費者或客戶，甚或能直接受惠於價格升勢。

收益股票值得留意

此外，在經濟增長有放緩危機的時期，有能力回饋股東的收益股票及價值型股票，所面對的重新估值風險較低，估值也較增長型股票落後。由於收益股與增長股之間的相關性較低，在投資組合中配置高息股，將有助分散風險。

總括而言，在面對經濟衰退的威脅時，投資者不妨留意結構性需求強勁、具備加價能力的企業的優質企業，原因是這類股票的盈利能力更強、負債水平也更低，因此具有良好的避險特質，波動也更低。

作者：紐約梅隆投資管理大中華區分銷業務主管王永鏗

...