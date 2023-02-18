聯想增長點：非電腦業務 財金專欄 2023/02/18 分享： 分享： 港股昨日跌穿10周綫，按走勢要下見50天綫，即恒指20000點可能失守。大市調整時，新經濟概念股仍然吸引。聯想集團（00992）第三季盈利雖然倒退，但非電腦業務高增長，有望成為第二增長曲綫，加上估值平 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 2023/02/17 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 中字股實力談 - 旅遊消費回歸 中免強勁復甦 2023/02/17 旅遊消費回歸 中免強勁復甦 中字股實力談 - 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 2023/02/16 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 中字股實力談 - 三一增長點：新能源電池裝備 2023/02/16 三一增長點：新能源電池裝備 中字股實力談 - 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 2023/02/15 走資內外夾擊 恒指牛熊分界再現盲點 （第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 Dell HP Apple 習近平 聯想集團（00992） 新經濟