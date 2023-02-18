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聯想增長點：非電腦業務

財金專欄 2023/02/18

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港股昨日跌穿10周綫，按走勢要下見50天綫，即恒指20000點可能失守。大市調整時，新經濟概念股仍然吸引。聯想集團（00992）第三季盈利雖然倒退，但非電腦業務高增長，有望成為第二增長曲綫，加上估值平

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 Dell HP Apple 習近平 聯想集團（00992） 新經濟

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