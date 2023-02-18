今年樓價可以升幾多？ 地產 16:11 2023/02/18 分享： 分享： ▲ 2023年二手樓價指數回升2% 二手樓價指數踏入2023年反覆回升，過去7周呈4升2跌走勢（1周暫停），累升2%，以1月8日通關後近3周計，升勢更有所加快，錄得兩升一跌累漲1.34%。而現時整體交投持續回暖，加上睇樓氣氛高企，以及銀行估價重拾升軌，3重利好因素帶動，將有利樓價進一步上揚。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 你可能感興趣 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 01:00 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 上次樓價是這樣反彈的 01:00 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 二手樓價快步走 觸底回升橫行 01:00 2023/02/09 二手樓價快步走 觸底回升橫行 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤推長成交期吸客 2023/02/17 新盤推長成交期吸客 專家樓論 - 樓價低位爬升 2023/02/17 樓價低位爬升 專家樓論 - 從賣地結果看發展商取態 2023/02/16 從賣地結果看發展商取態 專家樓論 - 通關「探熱針」 租舖開藥房 2023/02/16 通關「探熱針」 租舖開藥房 專家樓論 - 缺地十年 誘發收地百公頃 2023/02/15 缺地十年 誘發收地百公頃 估價 香港物業 樓價 二手市場