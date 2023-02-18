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今年樓價可以升幾多？

地產 16:11 2023/02/18

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2023年二手樓價指數回升2%

二手樓價指數踏入2023年反覆回升，過去7周呈4升2跌走勢（1周暫停），累升2%，以1月8日通關後近3周計，升勢更有所加快，錄得兩升一跌累漲1.34%。而現時整體交投持續回暖，加上睇樓氣氛高企，以及銀行估價重拾升軌，3重利好因素帶動，將有利樓價進一步上揚。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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