今年樓價可以升幾多？

▲ 2023年二手樓價指數回升2%

二手樓價指數踏入2023年反覆回升，過去7周呈4升2跌走勢（1周暫停），累升2%，以1月8日通關後近3周計，升勢更有所加快，錄得兩升一跌累漲1.34%。而現時整體交投持續回暖，加上睇樓氣氛高企，以及銀行估價重拾升軌，3重利好因素帶動，將有利樓價進一步上揚。

...