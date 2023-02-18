今年樓價可以升幾多?

▲ 2023年二手樓價指數回升2%

二手樓價指數踏入2023年反覆回升，過去7周呈4升2跌走勢（1周暫停），累升2%，以1月8日通關後近3周計，升勢更有所加快，錄得兩升一跌累漲1.34%。而現時整體交投持續回暖，加上睇樓氣氛高企，以及銀行估價重拾升軌，3重利好因素帶動，將有利樓價進一步上揚。

今年二手樓價指數累升2%

周六、日睇樓量連升多周

銀行調升估價推升樓價

近來二手市場有量有價，以代理統計的50個指標屋苑為例，上周（2月6至12日）錄得213宗成交，較前周（1月30至2月5日）錄168宗，增加27%，屬去年4月中以來約43周新高，若與通關前一周（1月2至8日）錄164宗相比，更低位回升近3成。

二手市場連月消化不少平盤，但睇樓量未有受壓回落，形成樓價有持續被推升空間。以代理統計睇樓量分析，其中中原統計的10大屋苑，周末兩日（18至19日）睇樓量錄得590組，屬約10個月新高；而利嘉閣地產統計的50個指標屋苑，同期預約睇樓量也達1,240組，連升4周，按周再增2.9%。

買家入市意慾回升，加上銀行調升估價，可為樓價增添上升動力，參考中原估價指數CVI本周報91.12點，較上周82.79點，上升8.33點，而最近3周計由低位不足10點，大幅彈升82.61點，反映銀行對後市取態轉趨樂觀，隨着估價上揚，將有助拉動樓價向上。

▲ 2023年二手樓價指數回升2%