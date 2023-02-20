洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在接受《Money Times》專訪時表示，23000點為恒指相當強的阻力位，倘今年要重上30000點，則反映中國經濟相當差，要靠加大力度刺激經濟。

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洪灝指，23000點為恒指相當強的阻力位，若投資者在底部買上來的話，已經賺好多，獲利離場的情緒好強，始終不是每年都能出現這麼強的行情。

「如果我是基金經理，在短時間內升5成的情況下，可能都會獲利離場（take profit），畢竟投資有時是做多錯多。」

洪灝於去年11月時，據其內部模型估計，恒指15000點是周期低位，而此後波動區間介乎16000至23000點。恒指果真於上月27日見22700點短期高位後，反覆回落至20000點關口附近。洪灝表示，自己也料不到23000點的目標可以在短短3個月內達成

更深入分析，可詳閱《精準策略師：23000阻力強》

自港股在去年11月大幅反彈後，不少大行上調對恒指目標，但洪灝稱......

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