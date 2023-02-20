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東亞李振豪：港股下跌僅屬調整 留意兩會3大範疇

財金猛人追蹤 08:40 2023/02/20

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東亞銀行首席投資策略師李振豪在接受《MoneyTimes》專訪時表示，近期港股下跌只屬調整，投資者在大升過後先行獲利，並靜待兩會到來。他又認為兩會可留意3大範疇。

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李振豪指，最近港股下跌只是調整，並非趨勢逆轉。這次調整主要受到兩大負面因素所影響︰ 美國加息周期未完及港股短時間內升幅過大。

由於美國1月非農業職位增幅遠超預期，令聯儲局的加息風向有所轉變，如果美國3月和4月繼續加息，將對港息構成壓力，為股市帶來負面影響。

「港股由低位上升至今，出現調整好正常，始終利好消息如通關已經出台，由之前的低估值，升到目前的估值已不算好平，要等業績期盈利公布後，留意盈利預測是否會上調。」

李振豪續表示，港股最近的調整反映投資者先行獲利，再觀望3月初兩會的刺激措施出台。他認為，可留意內地政府早前在12月的經濟工作會議上提出的前瞻性方向，在3月舉行的兩會是否會提出執行性的政策措施。

兩會焦點

展望兩會的刺激經濟措施，李振豪表示有3大範疇可留意，包括......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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