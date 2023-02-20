「互聯網之父」：勿因ChatGPT而急於投資AI

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近期大熱，被公認為「互聯網之父」之一的文頓·；瑟夫（Vint Cerf）警告，不要單因ChatGPT是一個熱門話題，便爭先恐後地投資聊天AI。

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據外媒CNBC報道，當時瑟夫正在加州山景城的一次會議上，他語重心長地對與會者表示，不要因為「聊天人工智能是一個熱門話題」而匆忙投資。

他說，雖然每個人都在談論ChatGPT或谷歌（Google）的AI聊天機械人Bard，但現時人們仍無法預測這些技術會帶來什麼，而且這當中可能存在一些技術或者道德倫理上的問題。他提醒，許多人會因貪婪去做有利於自己的決定，因此須慎重考慮如何使用該技術。

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