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騰訊連獲兩大重磅版號 今年翻身一定得？

研究報告 07:20 2023/02/20

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內地2月保持發放遊戲版號，遊戲股板塊續具投資話題，同時新遊戲質和量的提升也進一步奠定板塊2023年成為「翻身股」的投資主題。

國家新聞出版署2022年12月首次恢復進口遊戲版號，加上大廠騰訊 （00700） 及網易 （09999） 事隔多時重獲遊戲版號，標誌住內地政府針對遊戲產業的監管正常化。今年以來，此一利好趨勢延續，1月發放了88個版號（外加24個版號變更），而2月發放了87個版號，保持了較多的數量。今年以來，騰訊共獲5個版號，而網易共獲3個，兩企均連續3個月有新版號到手。

市場最關心「股王」騰訊2023年能否受惠新遊戲推出「復常」，而單是頭2個月已不乏流水表現備受大行期待的重磅作品。高盛點名公司中流砥柱《王者榮耀》的衍生作品《王者萬象棋》，可以成為又一流水貢獻要員。作品憑藉《王者榮耀》品牌的知名度，高盛就算保守預期達到《王者榮耀》10%的流水規模，也可成為與另一重磅新作《黎明覺醒》同級，甚至更強的收入來源。

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內地遊戲廠商的業績表現，事實上頗受政策風向變化的影響，因此我們在討論未來手遊股進軍海外的星辰大海同時，也不能忽視監管正常化對企業的利好。高盛以騰訊的季度遊戲收入及經調整營運利潤增量作例子，顯示出2次版號停發的影響。2018年騰訊遊戲收入增長停滯，2022年甚至錄得倒退。

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從另一個角度看，只要政策環境對遊戲行業友善，就能主導成長。市場較早時認為，隨住內地復常，居民正常出行後便會相對減少花費在遊戲的時間及金錢。高盛引述數據指出，2023年農曆新年假期7日期間，內地遊戲收入較2022年同期增長21%，主要受惠低基數效應，及舊有大作加強營銷帶動。

以騰訊為例，《王者榮耀》透過推出9款新皮膚、充值返還等活動，使其假期收入按年增長31%至2.4億元。而騰訊之所以能加大營銷，正是受惠於中央去年底對遊戲產業的定調轉變，轉而支持遊戲產業正向發展。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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