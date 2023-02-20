藍田新盤3期平過1期 究竟抵唔抵？

會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，日前公布首張88伙價單，不論是在定價，抑或付款辦法上的安排，對買家都有三大重要啟示性作用。首先，KOKO ROSSO首批折實呎價17,158至19,090元，表面上雖然較同系1期首批低約1成，惟實質開價只是追回過去1年樓價跌幅，嚴格上開價僅屬貼近當前市場水平。

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