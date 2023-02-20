藍田新盤3期平過1期 究竟抵唔抵？ 地產 12:00 2023/02/20 分享： 分享： 會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，日前公布首張88伙價單，不論是在定價，抑或付款辦法上的安排，對買家都有三大重要啟示性作用。首先，KOKO ROSSO首批折實呎價17,158至19,090元，表面上雖然較同系1期首批低約1成，惟實質開價只是追回過去1年樓價跌幅，嚴格上開價僅屬貼近當前市場水平。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤現樓庫存大增 2023/02/13 新盤現樓庫存大增 兩大全新盤銷情 將成後市指標 2023/02/14 兩大全新盤銷情 將成後市指標 你可能感興趣 新盤現樓庫存大增 01:00 2023/02/13 新盤現樓庫存大增 兩大全新盤銷情 將成後市指標 12:00 2023/02/14 兩大全新盤銷情 將成後市指標 最新專欄文章 人口負增長 勢削弱樓市需求 2023/02/17 人口負增長 勢削弱樓市需求 二手蝕讓窒礙樓市小陽春 2023/02/16 二手蝕讓窒礙樓市小陽春 兩大全新盤銷情 將成後市指標 2023/02/14 兩大全新盤銷情 將成後市指標 通關效應 商舖市場交投轉活 2023/02/13 通關效應 商舖市場交投轉活 啟德供應龐大 消化時間漫長 2023/02/10 啟德供應龐大 消化時間漫長 一手市場 KOKO ROSSO 會德豐地產 私人屋苑 藍田 發展商