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來年庫房收入 還看商用地皮銷情

地產 09:00 2023/02/20

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本年度土地供應雖然達標，惟受流標及地價下跌影響，至今地價收入或較預期少一半。下年度能否再有大型商業地成庫房收入關鍵，包括金鐘廊及啟德等商業地。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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