來年庫房收入 還看商用地皮銷情 地產 09:00 2023/02/20 分享： 分享： 本年度土地供應雖然達標，惟受流標及地價下跌影響，至今地價收入或較預期少一半。下年度能否再有大型商業地成庫房收入關鍵，包括金鐘廊及啟德等商業地。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 解構地皮連環流標三大原因 2023/02/14 解構地皮連環流標三大原因 鐵路上蓋住宅流標 供應或推遲兩年 2023/02/14 鐵路上蓋住宅流標 供應或推遲兩年 土地供應目標明確 非空口說白話 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 你可能感興趣 解構地皮連環流標三大原因 14:00 2023/02/14 解構地皮連環流標三大原因 鐵路上蓋住宅流標 供應或推遲兩年 01:00 2023/02/14 鐵路上蓋住宅流標 供應或推遲兩年 土地供應目標明確 非空口說白話 12:00 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 最新專欄文章 專家樓論 - 負資產數封頂位 今日 負資產數封頂位 專家樓論 - 今年樓價可以升幾多？ 2023/02/18 今年樓價可以升幾多？ 專家樓論 - 新盤推長成交期吸客 2023/02/17 新盤推長成交期吸客 專家樓論 - 樓價低位爬升 2023/02/17 樓價低位爬升 專家樓論 - 從賣地結果看發展商取態 2023/02/16 從賣地結果看發展商取態 商廈 招標 補地價 賣地 豪宅 赤柱 旺角 財政預算案