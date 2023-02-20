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財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？

財金專欄 2023/02/20

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周三的財政預算案，焦點除了市民期待的消費券是否繼續派，不少人亦關心，這份預算案能否讓大家看到本港復甦的希望。

從財爺陳茂波過去兩個月在網誌及受訪時的論調，可看出端倪，例如昨日網誌不再大吹「莫財」的淡風，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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