財爺網誌不再吹淡風 預算案會鬆手？ 財金專欄 2023/02/20 分享： 分享： 周三的財政預算案，焦點除了市民期待的消費券是否繼續派，不少人亦關心，這份預算案能否讓大家看到本港復甦的希望。 從財爺陳茂波過去兩個月在網誌及受訪時的論調，可看出端倪，例如昨日網誌不再大吹「莫財」的淡風， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 2023/02/17 中聯辦主任鄭雁雄 近距離接觸後感 有政戲 - 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 2023/02/16 特首御用智囊 科技追蹤數碼民情 有政戲 - 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 2023/02/15 京關注區會改革 夏寶龍南下聽滙報 有政戲 - 立會足本會議紀錄 AI可幫手 2023/02/14 立會足本會議紀錄 AI可幫手 有政戲 - 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 2023/02/13 走過一甲子風華 中大董事會勢改革 政治 財政預算案 陳茂波 疫情 經濟 香港 李家超 稅務 紓困措施 電子消費券