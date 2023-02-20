從三人異動 看金融新局 財金專欄 2023/02/20 分享： 分享： 中國經濟在兩會變局前夜，金融又是未來變局中的關鍵，近日中國經濟界三個人物異動，引來極大關注，從相關的議論中，也折射出中國金融領域的一些可能動向。 說有引起經濟界關注的人物動向，首推經濟學家黃達的逝世。黃 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟界 「債務鴉片」之爭 2023/02/18 中國經濟界 「債務鴉片」之爭 國情知聞 - 兩會前舊文重發 釋放三重訊號 2023/02/17 兩會前舊文重發 釋放三重訊號 國情知聞 - 「央行印鈔機」 是否在轟鳴？ 2023/02/16 「央行印鈔機」 是否在轟鳴？ 國情知聞 - 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 2023/02/15 「三期疊加」將逝 雙春需要加鞭 國情知聞 - 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 2023/02/14 外貿失單空櫃壓港 盼兩會推政策解困 經濟 許家印 金融 中原銀行（01216） 金融服務 退休 銀行