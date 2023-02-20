從三人異動 看金融新局

中國經濟在兩會變局前夜，金融又是未來變局中的關鍵，近日中國經濟界三個人物異動，引來極大關注，從相關的議論中，也折射出中國金融領域的一些可能動向。

說有引起經濟界關注的人物動向，首推經濟學家黃達的逝世。黃

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