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ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕

財金專欄 2023/02/20

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最近看到有人整理了一些關於人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的有趣數字：ChatGPT在去年11月30日推出，用戶人數在一周內突破100萬，1個月後達到5,700萬，並在2023年1月突破1億，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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