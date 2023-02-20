ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 財金專欄 2023/02/20 分享： 分享： 最近看到有人整理了一些關於人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的有趣數字：ChatGPT在去年11月30日推出，用戶人數在一周內突破100萬，1個月後達到5,700萬，並在2023年1月突破1億， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 國金札記 - 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/17 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 國金札記 - 波音接印度大單 穩固壟斷地位 2023/02/16 波音接印度大單 穩固壟斷地位 波音接印度大單 壟斷地位穩固 2023/02/15 波音接印度大單 壟斷地位穩固 美國 銀行 人工智能 魚 興趣 飲品 機械人 集資 區塊鏈 比特幣