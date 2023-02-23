  • 19°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張憶東：薦國企央企平均股息9.4厘（「張憶東評高息定義」第二版）

財金猛人追蹤 20:25 2023/02/23

分享：

分享：

張憶東表示，一月底以來，港股行情出現明顯調整，符合該行的預判，並已提醒讀者股市有「倒春寒的行情」。港股過去三個月漲得太急，洗洗更健康。不過，張憶東認為，倒春寒擋不住春天，中國高頻經濟數據將繼續指向復甦。

以下為彭博綜合券商提供的部分高息股的2023年的最新預測數據，一如標題所指，最低６厘息，童叟無欺。統計下來，平均股息9.4厘，此外，業務相對穩定。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

—————

張憶東評高息定義 國企重估機不可失（逾6厘國企檢閱）

 

何謂高息？興證張憶東給出的定義是類債券，市值50億港元以上、股息率超過6%。
何謂優質？受益於經濟復甦、「穩增長」政策。

    點擊圖片放大
    +2

張憶東認為，中國經濟已經復甦，批股份配置吸引力高，中期可以受益於中國特色估值體系構建。建議配置地產及地產產業鏈、能源、船運、電信運營商、公用事業（綠電）等有業績彈性的價值股龍頭。


其中2023年盈利超過2021年的，股息超過10厘的計有4隻：中海石油 （00883） 、中國石油 （00857） 、神華 （01088） 、兗礦 （01171） 。業務穩定增長的，則數中國電信 （00728） ，預測股息有6.2厘

以下為張憶東的評價：

電信運營商：
包括中國電信。
中國電信按過去12個月計，即TTM （Trailing Twelve Months） 的股息8.58厘，高於中國移動 （00941） 的8.07厘，以及中國聯通 （00762） 的5.23厘。據《澎湃新聞》報道，中國電信相關人士表示，公司今年派息達到70%。如按野村的盈利預測，2022年每股應派0.215元人民幣，預測股息6.2厘。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

綠色電力：
雙碳背景下，在國家建立新型電力系統的過程中，新舊能源應接不暇，加之需求側的持續增長，電力供需緊張或成為中長期常態，倒逼機制理順和行業改革加速推進。「十四五」期間，看好新舊能源價值重估，建議關注火電轉型綠電板塊（看好其新能源分部的可持續發展），以及綠電運營商（綠電盈利的穩定性和未來成本改善帶來確定性的利潤空間上移，以及欠補、綠電溢價機制等問題的解決）。

能源：
包括中國海洋石油、中國石化 （00386） 、中國石油、神華、兗礦、首鋼資源 （00639）

1）煤炭、原油等傳統能源領域的優質國企龍頭，其盈利的穩定性抬升。能源結構轉變大背景下，傳統能源的新增供給更加克制。
2）企業資本開支降低，可用於分紅的比例大幅提高。
3）2023年歐美經濟衰退對全球能源價格有負面影響，但短期受益中國經濟復甦＋國炒作軟着陸預期＋庫存低位。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

央國企地產：
包括深圳控股 （00604） 、越秀信託 （00405） 、宏洋 （00081）

改善性政策不斷出台，在內部、外部環境都向好的情況下，行業信心和基本面將進一步回暖，活下來的優質房企估值將進一步提升。首選「有錢有地有人」的國央企地產。

    點擊圖片放大
    +2

... 其他內容，登入詳閱。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

最新專欄文章

ChatGPT 有幾燒錢？(「木頭姐：市場未來兩個大機會」第2版)
2023/02/16
ChatGPT 有幾燒錢？(「木頭姐：市場未來兩個大機會」第2版)
內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案
2023/01/11
內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案
黃國英談選股（《黃國英談港股波幅與資產活化》第二版）
2023/01/11
黃國英談選股（《黃國英談港股波幅與資產活化》第二版）
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
2023/01/05
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
2022/12/23
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
個股分析 宏觀分析 港股 經濟 板塊 國企股 深圳控股（00604） 張憶東 派息 首鋼資源（00639）

下一篇文章

聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
東亞李振豪：港股後局 留意兩會3大範疇
東亞李振豪：港股後局 留意兩會3大範疇
聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？
聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
超額存款釋放效應 汪濤：評中國消費機遇
超額存款釋放效應 汪濤：評中國消費機遇
張憶東：薦國企央企平均股息9.4厘（「張憶東評高息定義」第二版）
張憶東：薦國企央企平均股息9.4厘（「張憶東評高息定義」第二版）