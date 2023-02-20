張憶東：高息優質國企有重估機會（4隻增長股息超10厘）

何謂高息？興證張憶東給出的定義是類債券，市值50億港元以上、股息率超過6%。

何謂優質？受益於經濟復甦、「穩增長」政策。

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張憶東認為，中國經濟已經復甦，批股份配置吸引力高，中期可以受益於中國特色估值體系構建。建議配置地產及地產產業鏈、能源、船運、電信運營商、公用事業（綠電）等有業績彈性的價值股龍頭。



其中2023年盈利超過2021年的，股息超過10厘的計有4隻：中海石油 （00883） 、中國石油 （00857） 、神華 （01088） 、兗礦 （01171） 。業務穩定增長的，則數中國電信 （00728） ，預測股息有6.2厘

以下為張憶東的評價：

電信運營商：

包括中國電信。

中國電信按過去12個月計，即TTM （Trailing Twelve Months） 的股息8.58厘，高於中國移動 （00941） 的8.07厘，以及中國聯通 （00762） 的5.23厘。據《澎湃新聞》報道，中國電信相關人士表示，公司今年派息達到70%。如按野村的盈利預測，2022年每股應派0.215元人民幣，預測股息6.2厘。

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綠色電力：

雙碳背景下，在國家建立新型電力系統的過程中，新舊能源應接不暇，加之需求側的持續增長，電力供需緊張或成為中長期常態，倒逼機制理順和行業改革加速推進。「十四五」期間，看好新舊能源價值重估，建議關注火電轉型綠電板塊（看好其新能源分部的可持續發展），以及綠電運營商（綠電盈利的穩定性和未來成本改善帶來確定性的利潤空間上移，以及欠補、綠電溢價機制等問題的解決）。

能源：

包括中國海洋石油、中國石化 （00386） 、中國石油、神華、兗礦、首鋼資源 （00639） 。

1）煤炭、原油等傳統能源領域的優質國企龍頭，其盈利的穩定性抬升。能源結構轉變大背景下，傳統能源的新增供給更加克制。

2）企業資本開支降低，可用於分紅的比例大幅提高。

3）2023年歐美經濟衰退對全球能源價格有負面影響，但短期受益中國經濟復甦＋國炒作軟着陸預期＋庫存低位。

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央國企地產：

包括深圳控股 （00604） 、越秀信託 （00405） 、宏洋 （00081） 。

改善性政策不斷出台，在內部、外部環境都向好的情況下，行業信心和基本面將進一步回暖，活下來的優質房企估值將進一步提升。首選「有錢有地有人」的國央企地產。

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