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洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席

研究報告 19:08 2023/02/20

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獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝發表研究報告，指結售滙順差按年增長位於數據歷史新低，貿易盈餘目前並未完全轉化為人民幣流動性，然而經濟復甦將如期而至，人民幣的強勢指日可待，投資者可稍安勿躁，靜待時機。

專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

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洪灝指出，貿易與股市出現脫鉤現像，中國經濟周期性復甦的圖景正漸次展開。高頻數據顯示，大城市擁堵延時和地鐵客流已回升至近常態水平。可是，去年10月底月底以來市場復甦開始停滯不前，2月17日的大盤甚至於午盤交易中詭秘莫測地回吐了當日早盤的漲幅。

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&hellip；&hellip；更多內容，用戶請登入。

報告來源：思睿研究

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追蹤

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