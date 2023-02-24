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德勤：2023中國汽車消費6大特徵

研究報告 00:06 2023/02/24

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汽車行業在過去兩年，雖然面對內憂外患，但逆境之下，汽車市場不乏亮點，而四大會計師行之一的德勤（Deloitte）剛發表了《2023年全球汽車消費者調研》報告，當中指出中國汽車消費者有6大特徵。

...

撰文 : 劉為作 德勤中國汽車行業風險諮詢主管合夥人

欄名 : 機構觀點

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