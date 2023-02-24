德勤：2023中國汽車消費6大特徵 研究報告 00:06 2023/02/24 分享： 分享： 汽車行業在過去兩年，雖然面對內憂外患，但逆境之下，汽車市場不乏亮點，而四大會計師行之一的德勤（Deloitte）剛發表了《2023年全球汽車消費者調研》報告，當中指出中國汽車消費者有6大特徵。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 劉為作 德勤中國汽車行業風險諮詢主管合夥人 欄名 : 機構觀點 最新專欄文章 2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表） 2022/12/24 2023消費展望 比價經濟竄起（附加圖表） 貝萊德：經濟衰退風險上升 股市下行機會大 2022/09/27 貝萊德：經濟衰退風險上升 股市下行機會大 兩會工作報告9大重點解讀 2022/03/07 兩會工作報告9大重點解讀 【兩會股滙形勢】A股短期難脫磨底格局 2022/03/07 【兩會股滙形勢】A股短期難脫磨底格局 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 2021/12/20 【可以入市了？】物極必反 捉最佳入市時機 汽車 德勤 中國 經濟數據表現