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大摩推6股 季中布陣（附目標價）

研究報告 19:08 2023/02/20

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摩根士丹利發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下6股，摩根士丹利評級皆是「增持」（Overweight）。

專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

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    +2

敏實集團 （00425）

摩根士丹利在2月16日發表報告，指：「我們相信敏實的股價，有很大的機會在未來15天內迎來上漲。」

摩根士丹利指敏實的股價最近有所回落，短期估值更具吸引力。該行預計敏實2022年下半年收入和純利有望實現30%的按年增長。在穩固的訂單積壓、內容價值機會，以及材料成本（塑料和鋁）的良性趨勢下，該行認爲2023年公司的運營將持續復甦。目標價28元

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    +2

安踏體育 （02020）

摩根士丹利表示，近日安踏根據2021年12月的公告，將8450萬股連同20億元人民幣現金轉讓，並成立基金會。即把安踏的部份股份，由控股股東轉讓給慈善信託。

市場對此反應消極，2月15日安踏股價一度急跌8%，大摩表示上述情況「創造了一個很好的窗口（creates a good window）」。大摩進一步引述消息，指受委托的公司為和民控股（Hemin Holding ），其在疫情期間亦致力進行慈善項目。

安踏2023年市盈率約為26倍，大摩認為有很大的潛力實現30%以上盈利增長，大摩對安踏的評級為「增持」。目標價135元。

    點擊圖片放大

藥明生物 （02269）

大摩表示，基於藥明生物最近發布盈警，該行對其於2022至2025財年的收入預測下調約1%，但對長遠收入預測上調2%至7%，以反映近日從公司方面瞭解到旗下項目近期進展後，預料其合同生產（CMO）業務的貢獻會更強勁。 

此外，大摩對藥明生物今明兩年毛利率預測，下調至44.5%及45%，預期利用率下降及海外產能令毛利受壓。惟預期在利用率復甦的情況下，公司長遠毛利率將恢復並穩定在46%至47%水平。 大摩另對藥明生物於2022至2025財年的每股盈利預測分別下調1%至4%，但長遠年度則上調4%至14%。目標價119元。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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