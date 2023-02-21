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全面註冊制落地  股市慢牛來了

研究報告 08:48 2023/02/21

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2023年2月17日，A股全面註冊制改革正式落地，其本質是優勝劣汰，從而開啓長期慢牛的大趨勢。

曾著作暢銷書《時間的玫瑰》、有中國巴菲特之稱的資深價值投資人但斌昨日（20日）稱，註冊制真正到來就是中國股市長牛慢牛的開始。但斌特別指出，退市制度也要能更堅決實施，反映股市長牛的前提是機制能有效淘汰劣質的上市企業。

過去二十多年，核準制主導中國資本市場，監管層對公司盈利能力實質審查，初衷是好的，但滋生財務造假、退市不暢、錯失新經濟發展紅利等弊端。註冊制就是放權於市場，全面去除上述弊端，期望為中國資本市場帶來全新氣象。

A股市場昨日反應正面，高開高走，截至收盤，滬指漲2.06%，深成指漲2.03%，創業板指漲1.28%，反映大盤藍籌指數的表現明顯跑出。北向資金全天淨買入60.03億元（人民幣，下同），其中滬股通淨買入58.04億元，深股通淨買入1.99億元。

券商股全面大漲

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金融板塊最受惠註冊制，昨日券商股全面大漲，截至收盤，Wind券商指數大漲逾4%，51只券商股漲幅全部超過2.5%。

經濟學家任澤平對A股全面註冊制作出分析，有四點展望：

1）資金向優質企業集中，殼資源價值下降，資本市場估值中樞下移。其一，資源配置效率提高，市場活力得以進一步激發，資金向優質企業集中。其二，以「殼資源」為代表的尾部上市公司價值將被向下重估，所謂的「養殼、賣殼、炒殼」的殼資源產業鏈遭受巨大打擊。其三，降低以民營經濟為代表的優質企業融資門檻，簡化上市審核程序，提振民營企業家信心。

 

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欄名 : 大行有路捉

任澤平 港股 宏觀分析 深股通 滬股通 創業板 巴菲特 香港經濟日報 板塊 創業板

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