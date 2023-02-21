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通關帶動零售  億元舖位交投增  

地產 12:00 2023/02/21

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商舖買賣氣氛轉好，近一星期先後錄3宗逾億元舖位成交，反映投資者對商舖前景明顯轉好，願大手入市。隨著1月份初步通關，商舖買賣亦轉好。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，1月份商舖註冊宗數錄84宗，按月上升約29.2%；註冊金額約12.44億元，按月上升約22.4%。

上述數字主要反映去年12月份市況，當時中港通關消息已出現，個別投資者早著先機。及後1月份初步通關，至本月初全面通關，旅客正式重返，立即帶動商舖買賣明顯增加，料下月數字更為理想。

舖市氣氛轉好，大額交投亦相繼出現，單計近一星期，已出現3宗逾億元舖位買賣，最大手為鄧成波家族以3.5億元，沽出旺角亞皆老街4層舖。而核心區尖沙咀彌敦道一個地舖以1億元成交，呎價高見32萬元。非核心區方面，一家大型連鎖超市亦以約1.1億元，向馬亞木購入藍田啟田大廈一個地舖作自用。

上述舖位成交，既有核心區亦有民生區，共通之處是銀碼較大。在疫情期間，整體商舖買賣淡靜，而主要成交來自非核心區細碼舖，涉約1000至3000萬元，反映投資者當時信心不足，不敢作出大額投資，態度保守。如今全面通關，經濟今年料轉好，整體消費可望改善，故不論核心區及民生區，商舖租售價經調整後，漸出現投資價值，信心增強，令近期8000萬元以上，甚至逾億元成交均有提升。

記者：梁建國
 

通關帶動零售  億元舖位交投增  

欄名 : 樓市分析

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