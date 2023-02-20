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卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？

國際 22:28 2023/02/20

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英格蘭足球超級聯賽勁旅曼聯（Manchester United）賣盤一事，上周五（17日）是有意入標財團初步報價的「軟死線」。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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