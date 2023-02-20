卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 國際 22:28 2023/02/20 分享： 分享： 英格蘭足球超級聯賽勁旅曼聯（Manchester United）賣盤一事，上周五（17日）是有意入標財團初步報價的「軟死線」。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 波音接印度大單 壟斷地位穩固 2023/02/15 波音接印度大單 壟斷地位穩固 新加坡政策加碼 迎戰少子化 2023/02/14 新加坡政策加碼 迎戰少子化 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 2023/02/13 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 你可能感興趣 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 22:42 2023/02/19 ChatGPT掀AI熱 投資騙局須警惕 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 21:58 2023/02/16 白宮也始料不及 氣球風波為何鬧大？ 波音接印度大單 壟斷地位穩固 22:07 2023/02/15 波音接印度大單 壟斷地位穩固 最新專欄文章 國金札記 - ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 今日 ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 國金札記 - 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/17 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 國金札記 - 波音接印度大單 穩固壟斷地位 2023/02/16 波音接印度大單 穩固壟斷地位 國金札記 - 星預算案加碼 迎戰少子化 2023/02/15 星預算案加碼 迎戰少子化 國金札記 - 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 2023/02/14 央行換帥爆冷 日圓升浪可期？ 另類投資 曼聯 卡塔爾 英超 收購 英格蘭 足球 英國