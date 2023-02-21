陶冬：市場放棄通脹受控交易 財金專欄 2023/02/21 分享： 分享： 美國上周公布的通脹數據和零售數據都比市場預計強勁，加上之前超高的非農就業人數，市場被迫調整自己對聯邦利率終極水平的評估，今年內減息的呼聲明顯減弱。 幾個星期前甚囂塵上的非通脹（disinflation） ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 名家觀點 - 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 2023/02/20 瑞銀孟磊：看好中國股票 留意4大板塊 施羅德：本輪經濟周期五大變化 2023/02/17 施羅德：本輪經濟周期五大變化 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 2023/02/16 信銀國際：內地貨幣政策趨向中性 德銀：中國今年經濟重現動力 2023/02/15 德銀：中國今年經濟重現動力 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 2023/02/14 陶冬：美科企裁員 證經濟變差 中國 美國 美元 美股 通脹 加息 貨幣政策 CPI 非農就業 利率期貨