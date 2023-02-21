陶冬：市場放棄通脹受控交易

美國上周公布的通脹數據和零售數據都比市場預計強勁，加上之前超高的非農就業人數，市場被迫調整自己對聯邦利率終極水平的評估，今年內減息的呼聲明顯減弱。

幾個星期前甚囂塵上的非通脹（disinflation）

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