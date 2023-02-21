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加息周期 銀行反減按息

地產 14:00 2023/02/21

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從近期銀行推出低息按揭優惠，可見銀行對按揭業務取態積極，預計除了在按揭上有利減低準買家的入市壓力外，在估價、審批方面亦會傾向積極，有利加快樓市復甦。

  • 銀行對按揭業務取態積極
  • 二手交投回升，按揭需求升
  • 中小型銀行按息減至3.125厘

二手市場大絕大部分買家，均要依靠銀行提供按揭貸款入市，故銀行在按揭業務的取態，對樓市變得相當關鍵。去年下半年樓價加速回落，正是由於受美國持續大幅加息影響，令本港按揭息率亦反覆上升，窒礙了市場準買家入市意慾。

踏入兔年，除了通關的利好因素外，銀行在新一年亦加速爭奪按揭生意，在按揭息率定價、優惠上爭相出招，令到拆息按揭（H按）的封頂息降低至3.125厘，不但未有跟隨美國聯儲局在今個月初加息，實際按揭息率不升反跌，即時降低準買家入市的供樓壓力。

由於中小型銀行率先就按息定價由3.375厘，減至3.125厘，減息0.25厘，即使未來數個月仍會受美國加息，令本地銀行有需要再次調升最優惠利率（P，Prime），但最終實際按息仍然有機會維持在3.375厘，即是跟現時市場相若水平。

同時，從銀行在按揭息率上的優惠，亦見到銀行對於按揭業務態度積極，在估價、審批方面預計亦會傾向寬鬆，對於準買家取得貸款入市，亦屬於利好因素。

隨着加息的不明朗因素降低，市場將聚焦在通關後的經濟和樓市復甦。事實上，近期二手市場有多個回暖指標，包括二手樓價指數上升，以至二手市場陸續出現「追價」、「反價」的現象，均反映樓市復甦趨勢正在加快。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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