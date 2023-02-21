內房現復甦 敏華增收入

港股昨日急升，但由高位下跌超過2,000點，反彈並不出奇，如上周指出是死貓彈還是見底，仍要觀望，但可繼續留意增長股的入市機會，如敏華（01999）擴產迎接內地房地產市場復甦和增加美國市場份額，盈利隨時

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