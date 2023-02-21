內房現復甦 敏華增收入 財金專欄 2023/02/21 分享： 分享： 港股昨日急升，但由高位下跌超過2,000點，反彈並不出奇，如上周指出是死貓彈還是見底，仍要觀望，但可繼續留意增長股的入市機會，如敏華（01999）擴產迎接內地房地產市場復甦和增加美國市場份額，盈利隨時 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 2023/02/20 牛市節氣後整固再升 港股後向睇北水（第四版） 中字股實力談 - 聯想增長點：非電腦業務 2023/02/18 聯想增長點：非電腦業務 中字股實力談 - 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 2023/02/17 港股失10周綫 恒指二萬漸近（第四版） 中字股實力談 - 旅遊消費回歸 中免強勁復甦 2023/02/17 旅遊消費回歸 中免強勁復甦 中字股實力談 - 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 2023/02/16 港股見底還是死貓彈 睇實20天綫（第四版） 國家統計局 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市帳率 市盈率 墨西哥 北京 上海 成都