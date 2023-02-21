卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 財金專欄 2023/02/21 分享： 分享： 英格蘭足球超級聯賽勁旅曼聯賣盤一事，上周五（17日）是有意入標財團初步報價的「軟死綫」。 有意競逐人士須向處理曼聯賣盤的美國銀行The Raine Group書面入標，無論是傳一封電郵或投遞信件均可，關 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 2023/02/20 卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？ 國金札記 - ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 2023/02/20 ChatGPT掀AI潮 投資泡沫須警惕 國金札記 - 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 2023/02/17 白宮始料不及 氣球風波為何鬧大？ 國金札記 - 波音接印度大單 穩固壟斷地位 2023/02/16 波音接印度大單 穩固壟斷地位 國金札記 - 星預算案加碼 迎戰少子化 2023/02/15 星預算案加碼 迎戰少子化 足球 收購 英超 曼聯 卡塔爾 英鎊 銀行 美元