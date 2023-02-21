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卡塔爾志在全購 曼聯易手成定局？

財金專欄 2023/02/21

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英格蘭足球超級聯賽勁旅曼聯賣盤一事，上周五（17日）是有意入標財團初步報價的「軟死綫」。

有意競逐人士須向處理曼聯賣盤的美國銀行The Raine Group書面入標，無論是傳一封電郵或投遞信件均可，關

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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