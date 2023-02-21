追求知識應如饑似渴！

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財金專欄 02:30 2023/02/21

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上周五美股三大指數收市榮辱互見，投資者普偏仍在觀望聯儲局加息後向，加上周一是美國總統日假期休市，環球股市周初大多保持審慎。不過，受美股影響較少的內地股市則有好表現，上證指數及深證指數均升約2%，前者再

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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