追求知識應如饑似渴！ 財金專欄 02:30 2023/02/21 分享： 分享： 上周五美股三大指數收市榮辱互見，投資者普偏仍在觀望聯儲局加息後向，加上周一是美國總統日假期休市，環球股市周初大多保持審慎。不過，受美股影響較少的內地股市則有好表現，上證指數及深證指數均升約2%，前者再 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 有食唔食結果無得食？ 2023/02/17 有食唔食結果無得食？ 投資坐標 - 有食唔食結果無得食? 2023/02/17 有食唔食結果無得食? 投資坐標 - 抗疫股與出行股相互對沖？ 2023/02/15 抗疫股與出行股相互對沖？ 投資坐標 - 珠船新舊倉庫現場直擊！ 2023/02/14 珠船新舊倉庫現場直擊！ 投資坐標 - 耐心等候愛股好消息！ 2023/02/10 耐心等候愛股好消息！ 中國證監會 個股分析 港股 葉氏化工（00408） 珠江船務（00560） 新興印刷（01975） 亞美能源（02686） 股票