內房救兵真的來了？一文看清不動產私募新規

2月20日，為落實黨中央及國務院有關「促進房地產業良性循環和健康發展的決策部署，證監會宣布啟動不動產私募投資基金試點。到底不動產私募新規對內房來講意味著什麽？

自從內房爆發信貸危機後，內房融資持續於低位徘徊，據中指研究院監測，2023年1月房地產企業非銀融資總額按年跌33.1%，按月跌27.0%。由數據可見，雖然過去一年針對融資端，官方出台多項措施，「三枝箭」齊出，但對房企融資的刺激效果似乎不夠明顯，需要有新的資金來源去補充，於是私募基金應運而生。

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近日內地證監會啟動了不動產私募投資基金試點工作，這意味著房企有望引入新的「活水」，資金面有望進一步回暖。不動產私募投資基金，除了可以投資基礎設施之外，還可以投資存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房、商業經營用房等，而且對符合條件的產品放寬了股債比及擴募限制，變相提升了不動產基金運作靈活度。

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