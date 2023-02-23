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10隻8日內除淨港股 5隻跑贏（第二版）

研究報告 21:54 2023/02/23

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有10隻在香港上市的股份將於近兩周除淨，近期市場焦點的滙豐 （00005） 最新公布派息，全年股息率只有4.3厘，反而同期除淨有4隻更高息，股息率最高8.1厘（見附圖），排第二的東亞銀行 （00023） 股息率也超過7厘，「收息一族」記低以下日子！

近期市場焦點落在滙豐 （00005） 業績放榜，全年股息率4.3厘。滙豐將於3月2日除淨，派末期息1.8港元（0.23美元），連計派中期息0.71港元（0.09美元），全年股息率4.3厘。

截止2月21日，有10隻在港上市的股份將於未來兩周除淨。

東亞銀行股息率7.5厘

東亞銀行 （00023） 將於3月2日除淨，派末期息0.17港元，連計派中期息0.48港元，全年共派0.81港元，全年股息率達7.5厘。

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專訪 精準策略師洪灝 港股兩萬三難突破【下一頁

星謙發展股息率8.1厘

星謙發展 （00640） 將於2月27日除淨，派末期息0.043港元，連計派中期息0.019港元，全年共派0.062港元，全年股息率8.1厘。

    點擊圖片放大

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第二版

近期除東亞銀行 （00023） 、星謙發展 （00640） 兩隻高息股外，新高教集團 （02001） 也不容忽視，全年股息率7.1厘。

新高教集團股息率7.1厘

    • 點擊圖片放大

新高教集團 （02001） 將於於3月1日除淨，派末期0.10185港元，連計派中期息0.13012港元，全年共派0.23197港元，全年股息率7.1厘……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

延伸閱讀：富瑞：恒生派息有驚 派息比率提高9個百分點（持續更新）

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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滙豐控股（00005） 收息股 港股 東亞 星謙發展（00640） 希慎興業（00014） 東亞銀行（00023） 除淨

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