疫後經濟 中國通脹風險低 利股市表現

踩入疫情後，市場關注中國疫後經濟會否引發高通脹。東吳證券指出，與其他亞洲地區，如加坡、越南和日本等的疫情、放開防疫措施後其感染路徑演變既有相同之處，亦有不同之處，認為中國在防疫措施優化後的通脹風險或低於這些亞洲經濟體，由於中國面臨的通脹環境不同。

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其他地區方面，新加坡疫後就業和收入雙重回歸下的消費回暖。由於新加坡疫後經濟修復中面臨高通脹，新加坡選擇收緊政策。政策收緊對沖了經濟預期的改善，新加坡股市不漲反跌，價值跑贏成長。滙率受海外流動性影響比較明顯。

日本方面，盡管放開後日本也面臨高通脹，但不是內需推動型通脹，因此在相當長的時間內日本央行仍維持寬鬆政策以支持經濟。在資產表現上，股市震盪偏強，漲幅有限。

對於中國，東吳證券認為中國在防疫措施優化後的通脹風險或低於這些亞洲經濟體。東吳證券分析指，現時中國面臨的通脹環境已不同。

中國通脹風險或低於海外經濟體

新加坡、日本、越南放開防控措施時正值全球通脹蔓延期，經濟體的高通脹大多是輸入性通脹。日本、越南和新加坡放開防疫政策的時點大約在3至4月，當時正值全球高通脹開始蔓延的時期，在此環境下許多海外經濟體都面臨着通脹壓力。相反，中國調整防疫措施時，全球通脹已經進入下行通道。

制約經濟修復的二次感染風險在下降

新一輪感染峰值對經濟的制約可能落在第二、三季之間。日本、越南和新加坡的經驗，有的經濟體能修復到疫情前消費水平有的經濟體仍然弱於疫情前水平，弱於疫情前水平的經濟體或主要受到二次感染峰值的影響。濟修復的成色可能受二次感染峰值的影響，如果二次沖擊像日本那樣大，那麼中國可能也是一輪弱修復。

東吳證券又指，若平穩度過二次峰值，疫後中國股市表現或將比亞洲經濟體更好。整體之言，疫情防控放開後，新加坡、越南和日本股市都沒有出現明顯的趨勢性上漲。

原因是通脹上行使得各經濟體內部貨幣政策收緊，導致股市估值回調，另外全球流動性收緊的衝擊要大於經濟預期修復的改善。當前中國的貨幣政策還處於偏寬鬆的狀態，這與日本一樣，對股市更為利好。而且現在美聯儲加息幅度已經有了邊際收窄，所以全球流動性收緊的衝擊在減弱。

報告來源：東吳證券

編輯：錢家鋒

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