洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在接受《Money Times》專訪時指，內房復甦需時甚久，對今年經濟增長的推動力度有限。

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房地產作為對經濟推動最大的動力，今年的幫助仍有限，

買房才是最大的消費拉動，如果唔買房，其實好難拉動。簡單粗暴地講，今年內地經濟增長的動力是「基數效應」。

洪灝表示，今次房地產復甦需時，甚至要較2014年所用的時間更長。由於2013年內地多番出招調控樓市，壓抑炒風，因此2014年首三季房地產市場都很差，至同年第四季，樓市在央行放水，才「谷」了上去。

去年，內地樓市經歷慘淡的一年，2022年全國商品房銷售額下降26.7%，其中住宅銷售額下降28.3%。

二手房市場被視為樓市的「晴雨表」，最近有官媒指，部分一綫城市如北京，二手房市場有回暖勢頭。

洪灝對此有點不以為然，認為未能反映市場全貌，

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