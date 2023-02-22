瑞銀：美國6月有續加息風險

市場預期美國聯儲局停止加息的時間不斷推後；另一主要央行新西蘭央行今早也預計，指標利率將在2023年達到高位的5.5厘，並維持至2024年6月。由此看來，利率高企情況仍會持續一段時間，而瑞銀證券中國利率策略分析師夏愔愔近日發表的《瑞銀全球跨資產觀點》也預計，聯儲局6月也有繼續加息的風險。

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聯儲局在2022年3月展開加息周期（點擊圖片放大），採取較對上6次加息周期（點擊圖片放大）進取的加息步伐去應對高通脹，雖然通脹呈回落之勢，但在該局自12月降低每次加息的幅度後，通脹回落幅度也見放慢（點擊圖片放大），令市場擔心該局需要延後停止加息的時間。

夏愔愔在《瑞銀全球跨資產觀點》指出：

全球的通脹情況正在轉向，全球核心通脹整體上較歷史均值水準的升幅已較高點回落了約四分之一，對於整體通脹來說回落幅度約為63%。

不過，關於利率展方面，報告內也表示：

聯儲局有可能進一步收緊政策，預計該局在今年3月加息0.25厘後，5月還將加息0.25厘，並且6月的議息會議也有繼續加息的風險。

在加息周期略有延長的情況下（仍預計美國經濟將會衰退），將聯儲局首次減息時間的預測......

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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