  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房好轉 板塊尋寶（第二版）

研究報告 15:59 2023/02/22

分享：

分享：

內房好轉，又是投資部署的良機。申港證券建議關注經營穩健房企龍湖集團 （00960） 、高品質房企綠城中國 （03900） 、有發展潛力的越秀地產 （00123） ，以及推薦代建行業龍頭綠城管理控股 （09979）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

申港證券認為2023年可以積極關注中小市值國企布局機會，原因包括：

 

1.商品房市場的空間仍有待填充

2023年銷售規模將保持穩定，但土地市場中民企退場、城投承托仍未消退，中型房企在土地及銷售市場有擴張機會；

 

2.機遇的把握

當前從土地市場觀察，中小上市房企拿地相對謹慎，主要受商品房市場銷售不佳影響。

隨着商品房市場復甦，留存有拿地實力的中小型上市房企有進一步施展拳腳的空間，規模及市場佔位元提升值得期待。

 

龍湖集團 （00960） 簡介

集團的業務起源於重慶，於2005年擴展至成都及北京，於2007年下半年擴展至西安及上海。

於2009年，集團進入無錫、瀋陽及常州市場，並計劃繼續擴展至中國其他發展迅速的目標地區，包括環渤海地區及長江三角洲地區。

集團的住宅物業發展項目涵蓋多種中高端產品，包括高層公寓、花園洋房、聯排住宅及豪華獨立住宅。

集團亦已建造各種中至大型購物商場及其他商用物業。

根據上市條例規定，上市公司之公眾持股量不能少於25%，集團已向聯交所申請行使酌情權以接納集團之公眾持股量為20%。


業績表現：

2022年上半年度，集團營業額上升56.4%至948.05億元人民幣，股東應佔溢利增加0.8%至74.8億元。

期內業務概況如下：

（一）剔除公平值變動等影響後之股東應佔核心溢利增長6.1%至65.5億元人民幣，核心稅後利潤率為10.3%，核心權益後利潤率為6.9%。

整體毛利增長20.1%至201.47億元人民幣，毛利率則下跌6.4個百分點至21.3%；

（二）物業發展：營業額增加61.6%至837.67億元人民幣，佔總營業額88.4%，分部溢利上升28.7%至123.89億元人民幣；

1.期內，集團交付物業總建築面積為598.3萬平方米，結算毛利率為17.3%，營業額單方價格為每平方米14,001元人民幣；

2.集團合同銷售額為858.1億元人民幣。銷售總建築面積518.5萬平方米。

長三角、西部、環渤海、華南及華中片區合同銷售額分別為296.7億元人民幣、171.2億元人民幣、197.9億元人民幣、124億元人民幣及68.3億元人民幣，分別佔集團合同銷售額的34.6%、19.9%、23.1%、14.4%及8%；

3. 於2022年6月30日，集團已售出但未結算的合同銷售額為3,145億元，面積為1,900萬平方米；

4. 期內，集團新增收購土地儲備總建築面積為226萬平方米，權益面積為134萬平方米。

於2022年6月30日，集團的土地儲備合計6,767萬平方米，權益面積為4,690萬平方米，土地儲備的平均成本為每平方米5,206元人民幣。

按地區分析，環渤海地區、西部地區、長三角地區、華中地區及華南地區的土地儲備分別佔土地儲備總面積的318%、25.8%、18.7%、13.7%及10%；

（三）物業投資：營業額增加22.5%至58.63億元人民幣，分部溢利增長16.8%至35.66億元人民幣。

於2022年6月30日，集團已開業商場建築面積為618萬平方米（含車位總建築面積為773萬平方米），整體出租率為95.6%；冠寓已開業11.1萬間，整體出租率為93.3%；

（四）物業管理及相關服務及其他：營業額增長29.5%至51.75億元人民幣，分部溢利增加16.1%至15.89億元人民幣；

（五）於2022年6月30日，集團之銀行結餘及現金為869.94億元人民幣，綜合借貸總額為2,123.8億元人民幣，淨負債率（負債淨額除以權益總額）為55.3%。

 

綠城中國（03900）簡介

集團主要於中國從事房產開發、特色小鎮建設、代建管理、資產經營、生活服務等業務，重點發展一二綫城市及其他優質三四綫城市，業務範圍涉及20多個省、自治區及直轄市，發展500餘個園區。

文章稍後更新時，會有推介的綠城中國之業績表現。

《2023年電子書系列》層出不窮

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

京東跌到抵買? 摩通話唔值！
今日
京東跌到抵買? 摩通話唔值！
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
今日
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
今日
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
2023全國兩會前瞻 產業布局聚焦5項領域
今日
2023全國兩會前瞻 產業布局聚焦5項領域
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
今日
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
大行報告 港股 內地物業 物業 物業管理 碧桂園 地產 銷售 板塊 土地供應

上一篇文章

中金：續看好滙豐結構性盈利提升（持續更新）

下一篇文章

大摩推6股 季中布陣（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席
洪灝：人民幣強勢 只會遲到 不會缺席
內房好轉 板塊尋寶（第二版）
內房好轉 板塊尋寶（第二版）
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
官媒又撑遊戲業 騰訊今年翻身一定得？
中金：續看好滙豐結構性盈利提升（持續更新）
中金：續看好滙豐結構性盈利提升（持續更新）
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
大摩推6股 季中布陣（附目標價）
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸
10隻港股兩周內除淨 滙豐息率也跑輸