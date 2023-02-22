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拍賣場逼爆  樓市好轉訊號？

地產 12:00 2023/02/22

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踏入2023年，樓市氣氛逐步回暖，即便連拍賣場的競投氣氛好轉，單日吸金逾8000萬元，屬3年來少見，這亦屬樓市好轉的訊號？隨樓市氣氛好轉，拍賣場交投轉旺，有拍賣行於本周二（21日）舉行拍賣會，錄逾百人出席，場面十分「墟冚」 。場內亦沽出共9個物業，單日套現約8455萬元。

據了解，對上一次場內錄9宗成交已經要數到2020年。是次若連同場外的成交，共錄16宗成交，更屬約4年新高，預計成交飈升的主因是樓市氣氛逐步好轉。

事實上，近期美國加息步伐已經放緩，因此市民的入市情緒未至於去年加息後般保守，或增加入市意欲。

同時，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報159.99點，雖按周錄輕微跌幅，但仍然企穩約160點水平，屬近3個月高位。

至於最新10大屋苑周末錄得15宗成交，雖然按周跌9宗或37.5%，但仍連續9周錄得雙位數成交。即使未達20宗或以上較旺的水平，但已重回雙位數水平，可見二手市場正逐步回暖。

由前述各項利好因素及數據可見，二手市場氣氛漸見好轉，而一手市場方面，發展商亦已經在中港全面通關後蠢蠢欲動，準備推出旗下新盤，預計引發新一輪新盤戰，進一步帶旺樓市，而如今正面氣氛已延至拍賣場，可見樓市確實有回勇迹象。


記者：潘淑盈
 

拍賣場逼爆  樓市好轉訊號？

欄名 : 樓市分析

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