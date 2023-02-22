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新盤戰升溫  發展商出盡法寶吸客

地產 09:00 2023/02/22

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大批新盤預計年內出籠，發展商在定價比拼之餘，亦在按揭及付款計劃上尋求突圍。NOVO LAND第2B期首批3大法寶盡出，包括設1、按揭利息補貼；2、印花稅代繳；3、延伸漸進式供款計劃至1房；從上車及投資雙方面增吸引力。

第一，因應香港步入加息期，NOVO LAND第2B期首度推出按揭利息補貼計劃，補貼金額上限為樓價1%，一定程度對冲買家對息口上升憂慮，以項目即供最高15%折扣計，首批折實425.51萬至947.32萬元，即使補貼金額最多達約4.2萬至9.4萬元，一定程度消除買家入市的心理障礙。

事實上，現時息口前景仍存一定變數，雖然美國對上加息幅度放緩至0.5厘，惟美國早前公布的上月消費者物價指數（CPI）按月升幅，由12月的0.1%加快至0.5%，升幅是3個月最大，按年則漲6.4%，更有別分析師預期回落至6.2%。而發展商推出的補貼方案，即使未來3年銀行加息高達0.5厘，買家每月供款上升約6%，但補貼金額大約等於加息後的2.2個月的供款，抵消不少利息上升的壓力，

其次，針對有樓在身的投資者，NOVO LAND第2B期設樓價9%印花稅代繳（僅限選用才俊及升級靈活付款計劃），可即時減低該類買家入市需支付辣稅的資金壓力，增強入市誘因。以一個售價約500萬元單位為例，原涉及15%辣稅的稅項達75萬元，但發展商代繳9%後，稅項降至30萬元，變相節省45萬元，而且上述付款計劃，可讓買家在120天內支付合共樓價10%後，餘下9成樓價在入伙後才支付，享有充足時間籌集「銀彈」。

再者，NOVO LAND第2B期繼續提供漸進式供款計劃，由1期供開放式單位買家選用，延伸至新一期的1房買家，目的有利買家以較容易方法上車，循序漸進供款，以大包圍姿態力吸購買力。

新盤戰升溫  發展商出盡法寶吸客

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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